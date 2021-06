Villeurbanne : une violente collision entre un tram et une voiture

Une violente collision entre un tram et une voiture a eu lieu ce mardi soir vers 22h.



Les deux véhicules se sont percutés sur la ligne T1 à l’angle de l’avenue Condorcet et du boulevard du 11 Novembre 1918. Sous la violence du choc, la rame a déraillé.



Les deux occupants de la voiture ont été très grièvement blessés et transportés à l’hôpital en urgence absolue. Le conducteur du tramway, a été plus légèrement touché.



Suite à l’accident, les stations de Collège Bellecombe à IUT Feyssine ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Des bus relais desservent les stations de Charpennes Charles Hernu à IUT Feyssine.

La reprise de la circulation normale est estimée à 08h00.