Villeurbanne va passer à 30 km/h

À partir du samedi 30 septembre, la vitesse maximale autorisée va être limitée à 30 km/h sur la quasi-totalité de Villeurbanne. La mesure concerne tous les usagers de l’espace public (voitures, bus, vélos, trottinettes…), sauf pour les véhicules de secours.



Toutes les rues seront concernées par cette limitation, excepté les boulevards Stalingrad, Laurent-Bonnevay et 11-novembre-1918, l’avenue Albert-Einstein, la rue de la Poudrette, une partie de la route de Genas, le pont de Cusset, la rue du 4-août-1789 côté Saint-Jean et la rue Léon-Blum à l’Est du périphérique qui seront maintenus à 50 km/h.

L’objectif de cette mesure est d’améliorer la sécurité routière. La distance de freinage des véhicules motorisés sera réduite à 13 mètres au lieu de 27 mètres à 50 km/h. Une évaluation sur les premières communes de la Métropole ayant opté pour le 30 km/h, a souligné une baisse de 17% des accidents, une baisse de 21% des blessés hospitalisés, ainsi qu’une baisse de 41% des tués.

La mesure vise également à avertir les conducteurs des dangers autours d’eux. Ces derniers auront un champ de vision plus large afin de mieux voir les piétons et les cyclistes. L’environnement sera meilleur et plus rassurant, notamment pour les personnes plus vulnérables, comme les enfants ou les personnes à mobilité réduite.

Enfin, la durée de trajet ne sera pas bien plus longue. D’après les estimations de la Métropole de Lyon, circuler à 30km/h au lieu de 50km/h rallongera les trajets de 2 minutes pour un trajet d’une demi-heure et 3 minutes pour un trajet d’une heure. Sachant qu’en ville nous roulons la plupart du temps à a 20 ou 30km/h du fait des nombreuses intersections, carrefours à feux…