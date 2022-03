Villié-Morgon : une marche de l’espoir pour la lutte contre le cancer

Ce dimanche aura lieu la marche de l’espoir pour fêter les 100 ans de la ligue contre le cancer du comité du Rhône à Villié-Morgon. Malgré le contexte sanitaire qui a eu un impact important sur l’événementiel ces deux dernières années, l’association Chemins et Racines, présidée par Évelyne Girardon, ne compte pas baisser les bras. Bien au contraire, pour les organisateurs la lutte contre le cancer doit se poursuivre.

Bien qu’ils ne fassent pas partie du même pôle et qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs, l’association Chemins et Racines, la ligue contre le cancer ainsi que Roady – enseigne française spécialisée dans l’entretien et la réparation automobile – ont un seul et même but commun : sensibiliser et informer les participants sur l’évolution du cancer.

Philippe Heitzmann, PDG de Roady, estime que les 100 ans de la ligue contre le cancer est une date importante qui mérite d’être célébrée.

Informations complémentaires

Pour pouvoir participer à cette randonnée “La Marche de l’Espoir”, il faut s’inscrire entre 8 heures et 13 heures à la salle des fêtes de Villé-Morgon, le dimanche 20 mars 2022. Quatre circuits seront proposés allant de 6, 12, 16 à 22 km.

En raison des normes sanitaires, un sac de ravitaillement sera remis au départ à tous les participants. Les tarifs seront de 6 euros pour le 6 kms, 8 euros pour les autres circuits et 4 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.