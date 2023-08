VINCI Autoroutes a fait savoir via un communiqué que la circulation doit s’avérer particulièrement dense pour le deuxième week-end du mois d’août et notamment dans la partie sud-est et dans la Vallée du Rhône. Des pics de trafic sont attendus tout au long du week-end jusqu’au 15 août sur l’autoroute A7, notamment entre Lyon et Orange.