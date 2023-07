Vingegaard remporte son deuxième Tour de France

Jonas Vingegaard a remporté ce dimanche le 110e étape du Tour de France.



Le Danois de 26 ans s’est imposé avec 7 minutes et 29 secondes d’avance sur son rival Tadej Pogacar et quasiment 11 minutes sur Adam Yates, 3e.



Coté Français, David Gaudu termine 9e et Guillaume Martin 10e. La seule victoire d’étape française sur la Grande Boucle est à mettre au crédit du Lyonnais Victor Lafay.



A noter également la victoire de Jordi Meeus sur les Champs-Elysées pour sa première participation au Tour de France. Une victoire qui n’empêche pas Jasper Philipsen de remporter le maillot vert qu’il a conquis en s’imposant à quatre reprises sur les routes du Tour. Le maillot à pois de la 110e édition revient à Giulio Ciccone, le premier vainqueur italien du classement de la montagne depuis Claudio Chiappucci en 1992