Violences conjugales : le 3919 désormais joignable 24h/24 en semaine

Le 39 19 devient accessible 24/24 du lundi au vendredi. Une extension horaire de la ligne d’écoute pour les femmes victimes de violence, qui concernera aussi les week-ends à la fin de l’été. C’est ce qu’a annoncé la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes.



Cette mesure avait été promise au moment du Grenelle contre les violences conjugales en 2019. Elle a été officialisée le 25 mai lors de la signature de la nouvelle convention.



A noter que la plateforme est désormais aussi accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.



Le 3919 reste joignable les samedis et dimanches de 9 heures à 18 heures. Pour assurer les nouveaux horaires, une dizaine d’écoutantes supplémentaires ont été embauchées et formées à l’écoute des victimes de violences conjugales.