Violences faites aux femmes : la Région met en place un nouveau plan d’urgence

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé un nouveau plan d’urgence pour venir en aide aux victimes de violences. 3 millions d’euros sont investis dans la construction de 300 logements pour accueillir les victimes. D’autres mesures viennent s’ajouter également à ce plan d’urgence.

60 nouveaux logements sont mis à disposition dès à présent. Les loyers et besoins d’alimentations sont pris en charge, “en lien avec le tissu associatif“.

Les internats des lycées sont mis “à destination des acteurs de la lutte contre les violences conjugales afin d’accueillir en urgence les femmes victimes et leurs enfants“. Une plateforme de visioconférence permettra d’accompagner et de “maintenir et resserrer le lien entre les victimes et les associations“.

Un plan de communication global est mis en place pour favoriser la vigilance citoyenne. Une plateforme d’envoi de SMS d’urgence est aussi installée. Toutes ces mesures ont pour but de réduire le taux explosif de violences faites aux femmes en cette période de confinement, mais aussi d’accompagner au mieux les victimes. Laurent Wauquiez, le président de la Région, a affirmé que leur “devoir est de répondre au mieux à la détresse de ces femmes et de leurs enfants“.