Violences urbaines : le réseau STAS est interrompu dès 20 heures

Dans les nuits de mercredi et jeudi, ont eu lieu de violents affrontements suite à la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre.



En réaction, la préfecture de la Loire a transmis la décision du président de Saint-Étienne Métropole et du 1er vice président concernant l’interruption du réseau STAS (tramways et bus) ce vendredi soir à partir de 20 heures.

La situation sera reconsidérée pour le week-end à venir.



Pour rappel, les violences urbaines qui se sont déroulées à Saint-Étienne ont provoqué deux blessés parmi les forces de l’ordre, et engendré des dégradations de biens publics et privés. Huit personnes ont été interpellées.