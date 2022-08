Visite officielle : Emmanuel Macron en Algérie pour “approfondir” les relations entre les deux pays

Le président français Emmanuel Macron se rend en Algérie ce jeudi 25 et jusqu’au samedi 27 août afin de relancer le partenariat entre les deux pays après plusieurs mois de crise. Le président de la République se rendra à Alger et Oran et échangera avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

L’Élysée a indiqué que “la conversation entre les deux présidents a notamment porté sur la préparation de ce déplacement, qui contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires”.