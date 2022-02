Vladimir Poutine appelle l’armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev

Alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine et contrôle actuellement la plupart des bases militaires, le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à l’armée ukrainienne ce vendredi en leur demandant de chasser le pouvoir en place. C’est-à-dire, en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage de « néonazis » et de « drogués » selon ses mots.

Le président russe a déclaré à l’armée ukrainienne dans une intervention retransmise à la télévision russe : « Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier entre vous et moi. »

La capitale Kiev a été la cible de violents bombardements dès l’aube et le président ukrainien juge que l’Europe prend trop de temps pour intervenir. Il appelle les Européens à venir combattre en Ukraine.