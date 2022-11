Voiron : le Rotary a récolté des fonds en faveur d’une association lors de la foire de la Saint-Martin

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le Rotary de Voiron a tenu un stand lors de la 665e foire de la Saint-Martin qui avait lieu ce jeudi et vendredi et qui proposait à la vente des livres, des revues, des publications… Tous les revenus issus de ces ventes seront reversés à l’association “La Maison de Carapate” qui oeuvre pour la parentalité et pour la jeune enfance. Une nouvelle belle action à mettre à l’actif de cette organisation.