Volley (Élite) : l’ASUL débute sa saison ce samedi !

Club de volley-ball emblématique de la ville de Lyon, l’ASUL est de retour aux affaires ce samedi soir. La formation entraînée par Fabien Cornet débute le championnat Élite (troisième division française) à Avignon, candidat sérieux à la montée en Ligue B, au gymnase Champfleury (20h). Après une montée validée l’an dernier et une intersaison mouvementée, les Rhodaniens ont pour objectif le top 5 du championnat.



Deuxièmes à l’issue de l’Open Camargue qui se déroulait le week-end dernier à Arles, les Lyonnais retrouvent ce soir les vainqueurs du tournoi amical à l’occasion de la première journée de championnat. Pour Fabien Cornet, entraîneur de l’ASUL, ses joueurs sont dans les meilleures conditions pour démarrer cette nouvelle saison. “L’Open Camargue s’est très bien passé. On a eu un peu de mal au démarrage. Mais ensuite, on a fait de très bons matches, assure le coach de l’ASUL. Notre préparation physique a également été bonne. Je pense maintenant que mes joueurs sont prêts pour débuter la compétition.”



Objectif Top 5



Après deux rétrogradations successives en raison de problèmes financiers, le club lyonnais revient de loin. Promus en Élite cette saison, les partenaires de Simon Dubreuil ont conscience de la difficulté supplémentaire qui les attend cette année. Pour autant, l’ambition reste importante lorsque l’entraîneur rhodanien évoque les objectifs de la saison. “Je pense que le top 5 est un bon objectif à se fixer. Il correspond parfaitement aux qualités de notre équipe. En revanche, la montée risque d’être compliquée, concède Fabien Cornet. Je pense qu’on a fait un très bon recrutement. À mon avis, on s’est même renforcé par rapport à l’an dernier. Il y a aussi des jeunes du centre de formation qui arrivent. Ils s’entraînent avec nous et montrent de très belles choses. S’ils continuent comme ça, ils devraient avoir pas mal de temps de jeu au cours de la saison.”



Une intégration réussie pour les recrues



Malgré les départs du capitaine, Hugo Caporiondo (passeur), mais aussi de Marius Clerc (attaquant-réceptionneur) , Mathias Lauret (central) ou encore du jeune Loïc Zanus Fortes (central), le club s’est rapidement mis au travail pour les remplacer. Recrue phare de l’intersaison, Quentin Rossard devrait apporter toute son expérience dans le vestiaire des Lyonnais. L’ex-passeur de Chaumont ou encore de l’AS Cannes vient renforcer l’effectif de Fabien Cornet. Kyril Dimitrov (central), Toky Rajoharivelo (attaquant-réceptionneur) et Taneo Urnaut (passeur) viennent compléter la liste des recrues. Des nouveaux joueurs qui semblent déjà parfaitement intégrés selon les dires de l’entraîneur lyonnais. “Actuellement, la cohésion est très bonne. L’Open Camargue a permis de renforcer les liens au sein de l’effectif. Je sens un groupe de joueurs qui a vraiment envie de travailler ensemble et d’aller loin.”