Voreppe : un incendie est en cours dans la déchetterie

Un incendie sévit toujours à Voreppe dans la déchetterie rue Louis-Néel. Les sapeurs-pompiers et tentent d’endiguer le feu depuis qu’il s’est déclaré ce samedi et avant qu’ils ne reprennent vers 13h dimanche. Un engin est également sur les lieux pour tenter d’éteindre toutes les braises. Il s’agit d’un travail de longue haleine puisque les déchets sont entassés les uns sur les autres et les braises sont parfois cachées sous plusieurs couches.