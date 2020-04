Vous allez pouvoir utiliser le paiement sans contact jusqu’à 50 €

La Fédération bancaire française l’a annoncé, le plafond du paiement sans contact passera de 30 à 50 euros dès le 11 mai. Cette décision, déjà envisagée depuis un moment, a été précipitée par l’épidémie de COVID-19. Car ce moyen de paiement diminue les risques de contamination, le client n’ayant pas besoin de taper son code.

Une vingtaine d’autres pays ont annoncé une mesure d’augmentation de plafond. Et comme en France, ce dernier devrait atteindre un montant de 50 euros maximum.

Mais il faudra attendre le 11 mai et le début du déconfinement pour que cette mesure soit mise en application. Et cela parce qu’il s’agit d’une « industrialisation informatique lourde et délicate » qui ne peut « se faire du jour au lendemain, dans la précipitation, sans risquer de déstabiliser un système qui fonctionne bien, surtout dans le contexte délicat de ce coronavirus », expliquait le groupement des cartes bancaires.