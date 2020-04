Vous pouvez désormais remplir votre déclaration de revenus

Ce lundi marque l’ouverture de la déclaration de revenus pour l’année 2019. Les contribuables ont jusqu’au 12 juin pour effectuer cette démarche. Cette déclaration permettra de mettre à jour le taux de prélèvement à la source en septembre prochain.

La déclaration automatique, une nouveauté

Cette année vous n’aurez presque plus rien à faire grâce à l’entrée en vigueur de la déclaration automatique. L’administration fiscale s’occupe de préremplir vos revenus annuels. Il vous suffit donc de relire ces informations. S’il n’y a pas de changement de situation qui nécessite modification vous n’avez rien à faire de plus, la déclaration se valide automatiquement. Dans le cas contraire, il faudra remplir la déclaration et la valider.

Un mail est envoyé aux contribuables pour leurs présenter le dispositif, pour ceux qui utilisent encore des déclarations papiers un courrier leur sera également envoyé.

Selon le fisc 2/3 des contribuables utilisent la déclaration dématérialisée et n’auront par conséquent presque plus rien à faire.

Quelle est la date limite pour déclarer ses revenus ?

Les contribuables du département 01 à 19 ont jusqu’au 4 Juin

Les contribuables du département 20 à54 ont jusqu’au 8 Juin

Les contribuables du département 55 à 976 ont jusqu’au 11 Juin

Les foyers ne disposant pas d’internet et qui ont utilisé l’envoi papier l’année dernière ont jusqu’au 12 Juin pour renvoyer leur déclaration.

Les centres des impôts sont fermés au public à cause de la pandémie du Covid-19, il est donc plus que conseillé en cette période de confinement d’utiliser la voie dématérialisée.