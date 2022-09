Vous pouvez donner des objets pour des installations de la Fête des Lumières

Du 8 au 11 décembre prochain, à la nuit tombée, Lyon revêtira ses habits de lumière. Les façades des monuments, les places et les parcs seront autant d’écrins pour une trentaine de créations réparties dans la ville : projections, installations et objets lumineux insolites ou poétiques incarneront les multiples facettes de la création lumière contemporaine.



Dès aujourd’hui, la Fête des Lumières se prépare et les Lyonnais sont invités à y participer.

Cette année, plusieurs œuvres ont été imaginées pour permettre aux Lyonnais de contribuer de manière active à la Fête, et deux d’entre elles lancent d’ores et déjà un appel à participation.



La première œuvre, imaginée par le collectif Fils de Créa, sera installée au cœur de la Fête, sur la place Bellecour. Cette installation lumineuse et sonore dévoilera le message I LIGHT grâce à ses lettrages surdimensionnés de 6 mètres de haut par plus de 34 mètres de long, illuminés par une multitude de lampes de récupération.

Dans une dimension participative, solidaire et écologique, des collectes de vieilles lampes seront organisées en amont.

Les Lyonnais peuvent d’ores et déjà se rendre dans des lieux de collecte afin de prendre part à cette œuvre en y déposant leur don :

Mairies du 2ème et du 6ème arrondissements

Tous les Foyers Notre Dame des Sans Abri

L’artiste Bibi, habitué de la Fête des Lumières, a lui aussi imaginé un projet participatif et écoresponsable dans le cadre de cette nouvelle édition de la Fête des Lumières. L’œuvre GAZOUILLIS, que le public pourra découvrir Place Voltaire dans le 3ème arrondissement, s’apparentera à une volière géante, avec 300 oiseaux lumineux, qui sera réalisée grâce avec des matériaux plastiques recyclés.



Pour cela, Bibi invite les Lyonnais à venir déposer leurs matériaux plastiques jusqu’à la Toussaint : bidons plastique de

1,5 à 5 litres propres et sans étiquette, translucides, blancs ou de couleur, qui laissent passer la lumière,

les bouchons colorés sont les bienvenus.