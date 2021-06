Wembanyama signe à l’ASVEL

La saison actuelle vient de se terminer, l’ASVEL se penche déjà sur la saison prochaine en recrutant Victor Wembanyama.

Le club villeurbannais vient d’engager le pivot de 17 ans. Il va

rejoindre le club pour les trois prochaines saisons et découvrira ainsi

l’EuroLeague.



Le jeune pivot s’était déjà fait un nom dès ses débuts professionnels, à

l’âge de 15 ans avec Nanterre. Il sort d’une saison remarquable avec le club

francilien (6.8 points et 4.7 rebonds en 16.9 minutes) lui permettant d’être sacré meilleur jeune de Jeep ÉLITE.



Pour le président Tony Parker “Victor est un joueur unique dans le Monde, c’est le plus gros potentiel du basket français de ces vingt dernières années. Il a tout pour faire une grande carrière et a l’opportunité d’être un futur numéro 1 de la Draft NBA.

Nous allons tout faire pour l’accompagner dans son développement, le faire progresser et l’amener à atteindre cet objectif !”