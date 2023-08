Wes Anderson invité d’honneur du festival Lumière

Le festival de cinéma de Lyon revient cette année pour sa 15e édition, du 14 au 22 octobre.



Pour cette édition, c’est le réalisateur américain Wes Anderson qui sera l’invité d’honneur. Il présentera quelques-uns de ses films, dont son plus gros succès au Box-office, The Grand Budapest Hotel, sorti en 2014.



Puis, il reviendra sur sa carrière lors d’une masterclass et terminera par dévoiler The Wonderful Story of Henry Sugar. Pour célébrer les 100 ans de Disney, le Festival proposera la projection du film Le Livre de la jungle (1967) de Wolfgang Reitherman.