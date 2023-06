Whatizis, l’application qui reconnaît les monuments, débarque en Saône-et-Loire

L’application Whatizis débarque en Saône-et-Loire et plus précisément à Autun.



Elle permet une reconnaissance visuelle des monuments. Des guides professionnels vous racontent, à la demande, les petites et la grande Histoire des monuments, de la ville… Ensuite votre « carnet de voyage » archive toutes vos conquêtes culturelles et vos coups de cœur.



L’application est disponible sur l’App store et Google Play.