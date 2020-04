Whitney Houston reviendra bientôt à la vie dans un nouveau biopic

Ce mercredi, le journal Deadline a annoncé la préparation d’un biopic sur la vie de Whitney Houston. Le film s’intitulera I Wanna Dance With Somebody, et sera développé par le producteur de musique Clive Davis, avec l’accord de la famille et des successeurs de la célèbre chanteuse. Bonne nouvelle, le film sera écrit par Anthony McCarten, le scénariste en charge du biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rapsody, qui a cartonné en 2018.



Ce film sera l’occasion de revenir sur la vie de l’une des plus grandes voix de sa génération. Tout devrait y être abordé, que ce soit sa carrière, sa vie sentimentale, sa descente aux enfers et sa fin tragique. La célèbre interprète de I Will Always Love You, ou encore de So Emotional avait été retrouvée inanimée par ses gardes du corps dans la baignoire de sa suite du Hilton Hotel à Beverly Hills en Californie, le 11 février 2012. La star avait fait une overdose de médicaments à l’âge de 48 ans.



Après Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury et Renée Zellweger dans le rôle de Judy Garland, on attend avec impatience de voir qui reprendra le rôle de l’indétrônable Whitney Houston.