Wil Aime enflamme Internet avec une nouvelle énigme

Jeune comédien de 25 ans, Wil Aime fait des vidéos et des court-métrages qui connaissent un franc succès depuis plusieurs années. Sa nouvelle vidéo est en ligne depuis ce mardi.



Les oeuvres de ce jeune homme mystérieux et plein de brio sont dotées d’une grande précision grâce à un montage précis, une narration unique et beaucoup de suspense (ex : le dilemme du prisonnier).



Diplômé d’un master en mathématiques et probabilités, Wil Aime publie ses vidéos au compte-goutte. Elles sont toujours très attendues. Ses travaux enflamment les réseaux sociaux avec des millions de vues et de partages, comme l’an dernier avec la vidéo du gendre idéal.



Ce mardi, il dévoile une enquête sur Instagram composée de 5 énigmes dispersées sur différents réseaux sociaux. Cette annonce a fait naître des groupes de 60 000 enquêteurs sur Facebook.



La première énigme, qui va être effacée le 11 mai, donne accès à la deuxième et ainsi de suite, la règle à retenir pour chaque vidéo qu’il a pu faire, c’est que chaque détail compte pour assembler son grand puzzle.



Si vous êtes armé de patience, vous pouvez vous lancer dans ce grand casse-tête avant la fin du confinement.