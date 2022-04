Will Smith banni de toute cérémonie des Oscars pendant dix ans après sa gifle

Le conseil d’administration de l’Académie des Oscars a tranché. L’acteur américain Will Smith a été officiellement interdit de toute cérémonie pendant les dix prochaines années à la suite de sa gifle infligée à Chris Rock le 27 mars dernier, lors des 94e Oscars. Une procédure disciplinaire avait été engagée il y a quelques jours.



Will Smith avait déjà démissionné de l’Académie la semaine dernière. Pour rappel, l’acteur de 53 ans était monté sur scène lors de la dernière cérémonie des Oscars pour gifler Chris Rock. L’humoriste avait fait une blague sur la femme de Will Smith qui n’avait pas du tout été appréciée par l’acteur.