Wim Wenders va recevoir le Prix Lumière 2023

Après Tim Burton, lauréat de la 14ème édition du Prix Lumière, c’est Wim Wenders qui remporte le prix cette année pour la 15ème édition.



Grand nom du cinéma allemand et européen, il est le réalisateur des films Paris, Texas et des Ailes du désir. Dernièrement, il a sorti en 2023, deux nouveaux films nommés Anselm et Perfect Days.

Il fut l’un des premiers cinéastes invités par l’Institut Lumière en 1991, il reviendra alors dès le mercredi 18 octobre 2023, rue du Premier-Film, afin de recevoir vendredi 20 octobre le Prix Lumière.



Pour rappel, le Prix Lumière a pour objectif de mettre en avant une personnalité pour l’ensemble de son œuvre et le lien qu’elle entretient avec l’histoire du cinéma. Ce prix est devenu l’un des plus prestigieux, reconnu par la profession et la presse internationale, Catherine Deneuve, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, ou encore Clint Eastwood ont déjà reçu ce prix.