Wimbledon : Caroline Garcia au deuxième tour

Malgré sa blessure à l’épaule, Caroline Garcia a tenu son rang pour son entrée en lice à Wimbledon.



La Lyonnaise est venue à bout de Katie Volynets (6-4, 6-3) et s’est qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon.



A noter que la n°1 française a dû composer avec le temps anglais puisque le match a été interrompu un long moment à cause de la pluie. Toujours du côté des tricolores, Diane Parry s’est qualifiée un peu plus tôt dans la journée pour le second tour.