Women’s Champions League : l’OL connaît son adversaire pour les huitièmes

Ce mardi se déroulait à Nyon (Suisse) le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions féminine.

Après avoir facilement éliminé la Juventus (6-2 scores cumulés), l’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer une double confrontation beaucoup plus abordable début mars.

Car l’adversaire de l’OL n’est autre que le Brondby IF, l’un des deux représentants danois dans la compétition avec le Fortuna Hjørring.

Paris, sera de son côté également favori, de son côté contre le Sparta Prague. Les huitièmes de finale se disputeront les 3-4 et 10-11 mars prochains.

Le programme des huitièmes de finale |Aller : 3-4 mars / Retour : 10-11 mars

Wolfsbourg (ALL) – LSK Kvinner (NOR)

FC Barcelone (ESP) – Fortuna Hjørring (DAN)

Rosengård (SUE) – St. Pölten (AUT)

BIIK-Kazygurt (KAZ) – Bayern Münich (ALL)

Manchester City (ANG) – Fiorentina (ITA)

Sparta Prague (CZE) – Paris Saint-Germain (FRA)

Lyon (FRA) – Brøndby IF (DAN)

Chelsea (ANG) – Atlético de Madrid (ESP)