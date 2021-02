XV de France : cinq nouveaux cas positifs dont le capitaine

La liste des joueurs positifs au Covid-19 s’allonge. Cinq nouveaux cas positifs ont été détectés après les tests effectués ce dimanche soir lors du retour à Marcoussis.



Le capitaine des Bleus, Charles Ollivon fait parti des joueurs positifs. Il faut également rajouter Cyril Bialle, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua et Brice Dulin.



La semaine dernière, le sélectionneur Fabien Galthié, William Servat, Karim Ghezzal, Antoine Dupont, Mohamed Haouas, Gabin Vallière, Arthur Vincent, Julien Marchand et un préparateur physique avaient été testés positifs.



Les cinq nouveaux joueurs contaminés sont remplacés par Gaëtan Barlot, Cyril Cazeaux, Baptiste Pesenti et Thomas Ramos pour le match contre l’Ecosse.