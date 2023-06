XV de France : l’annonce d’une première liste pré-mondial

La Coupe du Monde 2023 de Rugby se prépare, c’est ce lundi qu’est tombée la liste des 23 joueurs sélectionnés pour un stage de trois jours à Marcourssis.

A noter que cette liste ne comporte pas encore certains joueurs comme Dupont, Ntamack ou Fickou qui sont concentrés sur l’objectif du Bouclier de Brennus avec leur club.



Six Lyonnais du Lou Rugby ont donc été convoqués par Galthié, on compte dans l’équipe : Sébastien Taofifenua, Demba Bemba, Ethan Dumortier, Baptiste Couilloud, Killian Geraci, et Dylan Cretin.

Prochainement, tombera le 21 juin la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde 2023.