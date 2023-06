Y-a-t-il toujours de l’amiante dans nos écoles ?

Il y a 26 ans, l’amiante devenait un matériau isolant interdit dans les écoles. Dangereux pour la santé, cette fibre s’est révélée être la responsable de nombreux cancers et maladies respiratoires. Entre 2009 et 2050, cet isolant devrait être responsable de 70 000 à 100 000 décès. Cancers bien connus des enseignants, les cancers du larynx, de la plèvre et de l’ovaire ont souvent un lien avec l’exposition à l’amiante.

Aujourd’hui, une étude menée par les équipes du documentaire « Vert de Rage », estime qu’environ une école sur trois contient encore de l’amiante.

Pour réaliser cette étude, 50 000 écoles et les 35 000 mairies ont été contactées et interrogées. Et le bilan est sans appel : beaucoup trop d’écoles font encore preuve de négligence et se retrouvent dans l’illégalité. Une situation, qui frôle aujourd’hui l’insalubrité.

Exposition à haut risque

Pour de nombreux parents, il est inadmissible d’imaginer envoyer leurs enfants dans un lieu où ils sont censés être en sécurité, et se rendre compte qu’ils sont finalement exposés à des matériaux qui peuvent gravement nuire à leur santé, et ce, dans l’indifférence la plus totale de certaines directions et services municipaux. Grâce à Vert de Rage, nous savons maintenant que sur les 15 804 écoles ayant renseigné des informations, 5 505 (plus d’un tiers) présentent encore des traces d’amiante.

D’après le documentaire Vert de Rage, une bonne partie du personnel de direction des écoles élémentaires et maternelles françaises ne sont même pas au courant des matériaux qui garnissent les murs de leurs établissements.

À Chalon-sur-Saône, une école fait état de traces d’amiante, contre deux au Creusot et trois à Mâcon.

Pour savoir si les écoles de vos communes contiennent de l’amiante, Franceinfo a mis au point un moteur de recherches détaillant la situation pour chacune des écoles des communes françaises. Cet outil est à retrouver ici.