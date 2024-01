Zaho de Sagazan obtient cinq nominations aux Victoires de la musique

Alors que l’édition 2024 des Victoires de la musique aura lieu le 9 février prochain à La Seine Musicale de Paris, les organisateurs ont annoncé ce lundi les différents nominés pour cette soirée de célébration et de récompenses. Et c’est la chanteuse Zaho de Sagazan qui s’est particulièrement illustrée à travers ces nominations puisqu’elle en compte pas moins de cinq : Révélation féminine, Révélation scène, Album, Chanson et Création audiovisuelle. Il s’agira de la 39e édition de cet évènement devenu culte au fils des décennies.

E.R