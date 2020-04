Zazie dévoile «Après la pluie», une balade pour soutenir la Croix-rouge

Ce jeudi soir à minuit, Zazie a dévoilé une chanson calme et touchante « Après la pluie » pour remercier tout le personnel soignant qui se mobilise pour lutter contre la pandémie du Covid-19.



Tout commence par la publication d’une photo de bougie, pour témoigner son soutien au corps médical. L’idée de cette douce balade lui est venue en voyant toutes les réactions et messages suscités par sa publication. « J’ai reçu je ne sais combien de réponses de gens qui étaient aides-soignants dans les EHPAD, qui continuent à travailler, qui avaient peur. Ça m’a touchée et donc j’ai écrit le texte dans la nuit. »



À l’aide de deux amis musiciens, elle enregistre sa chanson et la publie en disant que « l’intégralité des revenus et des droits générés par cette chanson est reversée à la croix rouge »



Son titre est accompagné d’un clip qui regroupe toutes les vidéos envoyées par ses fans.

Zazie prend également part à un autre projet de soutien, un projet collectif qui regroupe plus de 350 artistes, sportifs et célébrités. “Et demain ?” est un clip qui appelle aux dons, réalisé au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Les participants ne voulant pas se mettre en avant, on ignore qui est à l’origine du texte.