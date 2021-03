ZFE : le conseil de la Métropole va voter de nouvelles restrictions ce lundi

Le président de la Métropole fait un point sur la ZFE, la Zone à Faibles Emissions. Plusieurs annonces seront dévoilées ce lundi.



Bruno Bernard annonce une délibération sur la Zone à Faibles Emissions pour 2022. Les voitures avec la vignette Crit’air 5 seront interdites dans la Métropole d’ici l’année prochaine. De plus, les écologistes ont également l’objectif de ne plus permettre l’entrée des véhicules diesel au cœur de l’agglomération en 2026.

Objectif : avoir moins de voitures au sein de la ville afin d’avoir plus de place pour les piétons, les vélos et les transports en commun. La Métropole souhaite ainsi mieux végétaliser la ville.

Afin de proposer des solutions, l’exécutif se donne un an pour effectuer des études, mesurer les impacts au niveau de la pollution, le trafic automobile… Cette année de réflexion sert également à mettre en place des périmètres et des mesures d’accompagnement et de dérogation.

Pour pallier à la baisse du nombre de véhicules dans l’agglomération, la Métropole propose aujourd’hui plusieurs solutions :

La multiplication par 2 du budget d’investissement sur les transports en commun.

Le prolongement des lignes du tramway (25 km) dans les quartiers de Vaulx-en-Velin, Saint-Fons et Villeurbanne.

Pour les foyers les plus modestes, la gratuité des transports en commun (130 000 personnes concernées.)

Faire évoluer le covoiturage et l’auto-partage

Mettre à disposition plus de vélos

Proposer des dérogations pour les professionnels et particuliers

Après les élections Régionales, Bruno Bernard annonce vouloir aborder le sujet d’un RER à la Lyonnaise avec le nouveau président de la Région.



Des contrôles sont déjà mis en place afin de limiter les infractions. Cependant, ce n’est qu’en 2023 que des radars seront mis en place.