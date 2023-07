ZFE : les véhicules Crit’Air 3 interdits en 2025

Il existe deux nouvelles classifications pour les Zones à Faibles Emissions. Tout d’abord, on parle des métropoles “en dépassement régulier des seuils réglementaires” qui, en 2016, étaient au nombre de quinze mais, qui, aujourd’hui, ne sont plus que cinq. Parmi elles, on évoque Paris, Marseille, Rouen, Strasbourg et la capitale des Gaules Lyon. Ces Zones là sont à présent nommées “territoires ZFE effectifs” par le gouvernement et devront continuer leurs efforts d’amélioration concernant la qualité de l’air.

Ensuite, on parle alors de 37 métropoles qui respectent les seuils d’émissions fixés par l’exécutif et qui basculent ainsi dans la catégorie des “territoires de vigilance”. Par ailleurs, pour 31 de ces métropoles, qui n’appliquent pas encore de ZFE, il désormais important de restreindre la circulation des véhicules immatriculés jusqu’au 31 décembre 1996, soit âgés de plus de 28 ans.

La Métropole de Lyon et la ville de Marseille, inclusent dans les cinq territoires qui dépassent “de manière régulière les seuils réglementaires”, est alors toujours contrainte de proscrire la circulation des Crit’Air 4 à compter du 1er janvier 2024 et des Crit’Air 3 à l’horizon 2025.