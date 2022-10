ZFE : une verbalisation automatique mise en place en 2024

Des radars anti-pollution dans les Zones à Faibles Emissions. Le gouvernement a acté le principe de contrôle automatisé pour sanctionner les véhicules les plus polluants d’ici 2024.



11 agglomérations dont Marseille et Lyon ont déjà mis en place des restrictions. Pour rappel, dans le périmètre défini par la métropole de Lyon, les véhicules Crit’Air 4, 5 et non-classés ont été interdits cet été.



Le ministre de la Transition écologique assure que “les caractéristiques techniques des projets retenus seront présentés lorsqu’ils seront connus”. Les contrevenants s’exposeront à une amende de classe 4, soit 750 euros maximum. Des portiques ou des cameras pourraient être mis en place.