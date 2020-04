Zones vertes, zones rouges : comment ça va fonctionner ?

Ce mardi, Edouard Philippe a déclaré que le déconfinement serait encore soumis à des conditions sanitaires et qu’il se ferait de manière très progressive. Il a expliqué à l’Assemblée nationale que cette levée des conditions de confinement serait différenciée entre les départements, à travers un système de couleurs, rouge et vert.

Le but est de différencier, les zones encore extrêmement touchées par le virus, de celles qui le sont bien moins. On retrouvera donc sur cette carte des départements verts, où le déconfinement sera appliqué, normalement, dès le 11 mai. Et il y a aussi les départements rouges, où le déconfinement se fera de manière bien plus stricte.

La couleur du département dépendra de trois critères. Tout d’abord du taux de nouveaux cas hebdomadaires de COVID-19. Un taux élevé signifie une circulation encore très active du virus. La surpopulation dans les services de réanimation sera également prise en compte. Enfin, le dernier critère dépend des capacités de tests mis en place dans le département.

Pour l’instant, aucune indication quant aux endroits qui se retrouveraient dans la zone rouge. Mais le Grand Est et l’Île de France feront probablement partie des endroits où le déconfinement sera bien plus strict. Une première version de cette carte rouge et verte sera présentée ce jeudi 30 avril. Elle sera ensuite actualisée quotidiennement. La réouverture des collèges, des parcs et des jardins dépendra de la couleur du département.

Le gouvernement a déclaré qu’il se laissait encore quelques jours pour confirmer la mise en place du déconfinement. Mais le Premier ministre a prévenu que « si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ».