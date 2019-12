Comment occuper les enfants pendant les vacances de Noël ?

Fabriquez votre propre camion de pompier au musée des sapeurs-pompiers

Pendant les vacances scolaires, le musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône propose plusieurs activités pour les enfants. Au programme, créations de camions de pompiers pour les 6-10 ans, spectacles de marionnettes pour les 3-5 ans, et beaucoup d’autres ateliers créatifs !

Ouverture pendant toutes les vacances, de 10h à 12h et de 14h à 18h – Tarifs et informations sur le site.

La ferme aux crocodiles souffle ses 25 bougies

Pour l’occasion, elle invite petits et grands à venir faire la fête. Sur place, les animations des vacances de Noël seront rythmées par de nombreux temps forts remplis d’émerveillement et de gourmandise. Jeu de piste, contes, loisirs créatifs, à chaque jour sa surprise.

Jusqu’au 5 janvier – ouvert tous les jours de 10h à 18h / LA FERME AUX CROCODILES – 395 Allée de Beauplan, 26700 Pierrelatte (Drôme) / Plus d’informations ici.

La maison des Canuts à l’heure des fêtes de fin d’année

Pendant les vacances scolaires, la Maison des Canuts s’adapte et propose de nombreuses visites commentées. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la soierie lyonnaise et les mystères des traboules de la Croix-Rousse.

Maison des Canuts, 10/12 rue d’Ivry – 69004 Lyon / informations et réservations sur le site

Profitez des fêtes de Noël pour visiter le parc de la tête d’Or et ses coulisses

Plusieurs visites guidées sont proposées. La visite « Les p’tits VIP » permettra aux plus jeunes de faire une visite du Zoo mais surtout d’explorer les coulisses de façon ludique et sensorielle. Pour les passionnés des fauves, la visite « Les secrets de la Plaine Africaine » vous fera découvrir l’envers de la Plaine africaine du Zoo ainsi que l’intérieur de ses bâtiments, l’antiloperie et la giraferie. Et enfin, parce que le Zoo n’est pas réservé qu’aux petits, la visite en immersion du parc (réservé aux plus de 12 ans) vous permettra de partir à la rencontre des pensionnaires et du quotidien du zoo.

Parc de la Tête d’Or – 69006 Lyon – Places limitées

Le Luna Park de Villefranche-sur-Saône revient pour sa 6e édition

Venez passer un beau moment en famille ou entre amis au Luna Park. Vous pourrez profiter d’attractions à sensations fortes pour les plus courageux et de manèges pour les plus petits.

Ouverture les mercredis, vendredis et week-end, à partir de 14h jusqu’au 12 janvier. Parc Expo, 221 avenue de l’Europe, Villefranche-sur-Saône