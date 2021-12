Congrès LR : les candidats éliminés invitent à voter pour Valérie Pécresse au second tour

Philippe Juvin, Xavier Bertrand et Michel Barnier, tous éliminés ce jeudi de la course à l’investiture à la tête du parti des Républicains, invitent leurs militants à diriger leur vote du second tour en faveur de Valérie Pécresse.

« J’appelle au rassemblement derrière elle », a indiqué Xavier Bertrand sur Twitter au terme des résultats du premier tour.

Je remercie les adhérents @lesRepublicains qui m’ont fait confiance.



Pour le second tour je voterai @vpecresse et j’appelle au rassemblement derrière elle. #CongrèsLR — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 2, 2021

Même son de cloche du côté de Philippe Juvin, qui appelle tous les candidats à rester « rassemblés et unis » mais n’en oublie pas pour autant d’inciter les adhérents du parti à voter en faveur de la candidate.

Merci aux adhérents républicains qui m'ont fait confiance et à mes 300 parrains.



Au second tour, j'appelle à voter @vpecresse



Bravo à tous les candidats, restons rassemblés et unis. La Droite est de retour #CongresLR — 🇫🇷 🇪🇺 Pr Philippe Juvin, MD PhD (@philippejuvin) December 2, 2021

Pour sa part, Michel Barnier, qui a tenu à féliciter les deux finalistes, « pense que Valérie Pécresse est la mieux préparée pour gagner l’élection présidentielle ».

Merci de tout cœur aux militants qui m’ont fait confiance.



Je suis fier d’avoir mené une campagne digne et respectueuse.



Je félicite @ECiotti & @vpecresse.



Je pense que @vpecresse est la mieux préparée pour gagner l’élection présidentielle.



Je lui apporte mon soutien. — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 2, 2021

Pour rappel, les résultats du second tour du Congrès LR, dont les votes dureront dès vendredi minuit et jusqu’à samedi 14 heures, seront dévoilés samedi à 14h30.