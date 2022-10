Coupe de France : des déplacements pour les clubs de Saône-et-Loire

On connaît le tirage au sort du 7e tour de la coupe de France.



L’UF Maconnais se déplacera en Haute-Loire dans 10 jours pour affronter le FC Velay , Gueugnon devra se rendre dans le Puy-de-Dôme pour affronter la FC Chamalières. Louhans-Cuiseaux, de son coté, se rendra en Alsace pour affronter Geispolsheim (R1)



Les rencontres se dérouleront les 29 et 30 octobre et verront l’appartition dans la compétition des équipes de Ligue 2.