Coupe de France – OM : blessé par Eric Bailly, le Hyérois Almike N’diaye admis en réanimation

Le choc de la 15e minute du match de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et le Hyères FC (2-0), qui s’est tenu samedi après-midi à Martigues, a valu un carton rouge direct à Eric Bailly, le défenseur central de l’OM.

Et pour cause, l’impact de son pied en l’air venu s’encastrer, côté crampons, sur le torse d’Almike N’Diaye, le milieu de terrain gardois, a été violent et provoqué la sortie sur un brancard de son adversaire.

Une mesure prise « par précaution »

Des nouvelles sont arrivées du numéro 10 hyérois et elles ne sont pas très bonnes. Transporté en ambulance vers l’Hôpital Nord de Marseille, ce dernier a été admis en service de réanimation. Une mesure prise « par précaution », a indiqué Mourad Boudjellal, le président du Hyères FC.

À l’issue de la victoire de l’OM, le défenseur international ivoirien est allé dans le vestiaire des pensionnaires de N2 pour prendre des nouvelles du joueur qu’il a blessé, afin de lui offrir son maillot.