De nombreux projets pour Marseille en 2022

Après une année 2021 en partie réussie, la Ville de Marseille compte bien continuer sur sa lancée. Les objectifs de cette année restent en général les mêmes qu’en 2021 avec l’accélération des chantiers. En plus de ces derniers, 17 nouveaux chantiers de rénovation lourde d’écoles commenceront dès 2022. Pendant cette année, l’un des plus gros chantiers de la ville sera la requalification de la place Castellane, qui sera à terme semi-piétonne.

Dans le nouveau plan “Marseille en Grand” 5 axes majeurs ressortent pour l’année 2022.

En premier, la ville a souhaité rénover ses écoles avec notamment 17 chantiers qui débuteront cet été pour que les établissements puissent accueillir les élèves dès la rentrée.

Ensuite, la cité phocéenne souhaite améliorer la question des déplacements dans la ville. La place Castellane va être aménagée pour accueillir la prolongation du tramway T3 vers La Gaye au sud. Pour le stationnement des travaux pour presque doubler la capacité du parking-relais de La Fourragère ont commencé au début du mois.

Pour ce qui concerne l’environnement, la ville prévoit en 2022 un budget de 3 millions d’euros pour réaménager six espaces publics verts.

L’axe suivant est celui de la vie culturelle et sportive, puisque Marseille s’est lancée dans le chantier de rénovation du musée d’art contemporain. La réouverture est prévue au printemps prochain. Ensuite, dans le 14e arrondissement, des travaux de la plaine des sports et des loisirs débuteront en 2022.

Et enfin le dernier point concerne la santé, avec le projet de modernisation “CAP 2030” avec cette année deux projets de rénovation pour “la tour des malades” à la Timone et celui de la réanimation pour l’hôpital nord.