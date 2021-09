Griedge Mbock est de retour à l’entraînement avec les féminines de l’OL

Après une absence de plus d’un an, Griedge Mbock, qui avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche, est enfin de retour sur le terrain. Elle a participé ce mardi à un entraînement avec ses coéquipières et retrouve petit à petit ses sensations. L’internationale tricolore devrait ainsi faire son retour en match officiel sous peu. Une aubaine pour les Lyonnaises qui ont parfois eu du mal sans elle la saison passée, laissant filer le championnat au Paris Saint-Germain notamment.

Notre défenseure @MGriedge est de retour !



Elle a participé à l'opposition lors de la séance de jour accompagnée de plusieurs jeunes joueuses du centre pendant cette période de trêve internationale ! ⚽ pic.twitter.com/WBJCzBsIiJ — OL Féminin (@OLfeminin) September 14, 2021