Gymnastique : la lyonnaise Ming Gherardi Van Eijken aux Championnat d’Europe de gymnastique artistique féminin

Âgée de seulement 16 ans, la gymnaste lyonnaise et pensionnaire du Pôle France de Saint-Étienne, Ming Gherardi Van Eijken va participer aux championnats d'Europe de gymnastique artistique féminin à Rimini, en Italie à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Après sa médaille d'or au saut lors du tournoi international de Jesolo, elle se rend à Rimini avec beaucoup d'ambition et vise la médaille d'or, elle qui s'alignera sur trois agrès : le saut, les barres et le sol, son point fort.

La jeune lyonnaise est également dans la course pour les JO de Paris. Bien que plutôt programmée pour les Jeux olympiques de 2028, elle ne s'empêche pas d'y croire. C'est après les championnats de France élite à Lyon en juin prochain, que l'on saura si elle participera aux JO de Paris ou non.

M.D