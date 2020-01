Le trafic du T1 et du T4 a été perturbé jusqu’à ce mardi soir. En cause un camion qui a pris feu alors qu’il était sur des voies de tramway, cours Lafayette.



C’est une bâche à l’arrière du poids-lourd serait entrée en contact avec les lignes du tram. Keolis va porter plainte pour la dégradation des infrastructures et la perte d’exploitation.

Point de situation à 22h45 :

Retour à la normale sur l’ensemble des lignes — TCL (@TCL_SYTRAL) January 7, 2020