La campagne de vaccination contre la grippe démarre ce vendredi

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe va être lancée en ce vendredi 22 octobre. Dès aujourd’hui, les personnes les plus fragiles et dites “prioritaires” (personnes de plus de 65 ans, personnes de moins de 65 ans souffrant de maladies chroniques, femmes enceintes, personnes atteintes d’obésité…) pourront se faire vacciner contre la grippe. Il faudra attendre le 23 novembre pour une vaccination ouverte à toute la population. Comme chaque année, il faudra se procurer le vaccin en pharmacie pour que ce dernier soit ensuite injecté par le médecin généraliste, un infirmier ou directement en pharmacie.

Le vaccin sera remboursé à 100% pour les personnes à risque mais il coûtera entre 12,13 € et 31,27 € pour les autres. L’injection en revanche est remboursée à 70% si le médecin, la sage-femme ou le pharmacien le réalise et à 60% si c’est un infirmier. À noter que la Haute Autorité de santé a expliqué que le vaccin contre le Covid et celui contre la grippe étaient compatibles.