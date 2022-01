Le gouvernement annonce un plan de lutte contre l’endométriose

Mardi, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une stratégie nationale contre l’endométriose, une maladie gynécologique. C’est une maladie qui est encore très peu reconnue, elle touche une femme sur dix et elle est la première cause d’infertilité des femmes en France. La nouvelle stratégie vise à mieux comprendre cette maladie et ses causes et a trouver des traitements thérapeutiques. Le président a annoncé de nouveaux moyens et la création de “filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d’expertise”. Enfin, Emmanuel Macron veut développer ce qu’on pourrait appeler un “réflexe endométriose auprès de tous les publics, à l’école, à l’université, à la maison, au bureau et surtout, dans les milieux médicaux. Les associations et patientes attendent des éléments concrets pour comprendre au mieux les voeux du président de la République mais c’est une première victoire selon l’association Endofrance.