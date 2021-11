Le responsable présumé de l’incendie géant de Rognac devant la justice

L’homme soupçonné d’avoir provoqué un gigantesque incendie en août 2016 sur la commune de Rognac, est jugé à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.



Le feu avait été stoppé aux portes de Marseille. 400 victimes et parties civiles réclament réparation. L’homme avait lancé un mégot dans un talus. L’incendie est l’un des plus destructeurs de ces 50 dernières années.



L’incendie avait mobilisé près de 2.000 pompiers. De nombreux habitants avaient dû être évacués, 26 maisons avaient été détruites et 93 autres touchées, et huit personnes avaient été brûlées ou intoxiquées. Les dégâts sont estimés à 63 millions d’euros.