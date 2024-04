La Station Mue, située dans l'espace public du Champ au cœur du quartier de La Confluence, va ouvrir ses portes du 5 mai au 29 septembre.

Pour l'arrivée des beaux jours et à l'initiative de la SPL Lyon Confluence, la Station va accueillir plus de 60 spectacles, animations, ateliers et concerts gratuits, ouverts à tous les habitants de la Métropole de Lyon. Cette année, les activités seront placées sous le signe du développement durable.

