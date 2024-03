Les prévisions du Bison Futé pour ce week-end de Pâques 

En ce week-end de Pâques, Bison Futé prévoit une circulation dense. Bison Futé prévoit des difficultés le sens des départs

Dans le sens des départs, vendredi est classé orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera particulièrement difficile sur l'autoroute A7. Les journées de samedi, dimanche et lundi sont classés vert au niveau national.

Dans le sens des retours, la circulation sera compliquée ce lundi avec Bison Futé qui hisse le drapeau orange au niveau national.

Les conseils de circulation de Bison Futé :

Vendredi :

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 17h à 20h.

Évitez l’autoroute A72, entre Nervieux et Saint-Étienne entre 15h et 18h.

Lundi :

Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 16h à 22h.

Évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 18h à 20h.

Évitez la nationale N85 entre Gap et Grenoble, de 17h à 19h.

S.R