Les résultats du guide Michelin publiés ce lundi

Après avoir retiré il y a quelques jours la troisième étoile de L’Auberge du Pont-de-Collonges, le guide Michelin annonce à 16 h 30 les nouveaux lauréats d’une, deux ou trois étoiles. Le guide a cependant fait savoir qu’il n’y aurait pas d’autre rétrogradation de ce type.

Entre surprises et déceptions l’année dernière

L’année dernière avait été un record pour la région. 75 restaurants étaient promus dans les catégories 1,2,3 étoiles.

Les Bibs Gourmands, restaurants proposant des menus de qualité s’étaient distingués dans la région. Plus d’une centaine de Bibs Gourmands étaient représentés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que Laurent Petit du Clos des Sens à Annecy-Le-Vieux gardait sa troisième étoile, Guy Lassausaie et son restaurant situé à Chasselay était rétrogradé de deux à une étoile. Pierre Orsi et son restaurant de la Tête d’Or perdait quant à eux leur seule et unique étoile.