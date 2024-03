Les retraités manifestent ce mardi

En cette journée nationale et intersyndicale des retraités le 26 mars, plusieurs rassemblements sont prévus. C'est le cas à Bourgoin, Villefranche mais aussi à Lyon.

Parmi les principales revendications on retrouve le pouvoir d'achat et l'accès aux soins sont les axes principaux de cette journée.

L'intersyndicale revendique un grand service public de l'autonomie avec zéro reste à charge et le 100% Sécu pour les soins et les services publics de proximité.

Pour le Nord Isère, l'intersyndicale appelle à un rassemblement dans la matinée devant le CHPO de Bourgoin-Jallieu, à Villefranche, les retraités se rassemblent sur la place des Arts avant une réunion à la sous-préfecture. A Lyon, le rendez-vous est fixé sur la place Bellecour à 14h

