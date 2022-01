Les sept dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées

Les records tombent les uns après les autres. Les 7 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées en moyenne sur la planète selon Copernicus, le réseau européen de surveillance de la terre.



L’été dernier a battu tous les records. Selon Mauro Facchini, responsable de l’observation de la Terre à la Direction générale de l’industrie de la défense et de l’espace de la Commission européenne, “c’est un rappel de la hausse continue des températures globales et de la nécessité urgente à agir”.



Le service européen de surveillance de la Terre a mesuré pour 2021 des concentrations jamais atteintes dans l’atmosphère de gaz à effet de serre produits par l’activité humaine et responsables du réchauffement climatique.



En moyenne annuelle, 2021 se classe très légèrement devant 2015 et 2018, qui complète le top 5. En 2021, l’anomalie de température est supérieure de 0,3 °C à la moyenne calculée sur l’intervalle 1991-2020, et supérieure de 1,1 °C à 1,2 °C à celle de l’époque préindustrielle (1850-1900), détaille Copernicus. Pour autant, des sept dernières années, 2021 fut parmi les plus froides avec 2015 et 2018.